Российский ядерный реактор вылечит от рака 20 домашних животных

За два года экспериментальному лечению от агрессивных форм рака на ядерном реакторе в учебно-научном центре инженерной школы ядерных технологий Томского политехнического университета подвергнутся 20 собак и кошек. Начиная с января, облучено три животных, заявил заведующий лабораторией ядерной и инновационной медицины Новосибирского государственного университета Владимир Каныгин.

Для лечения специалисты используют метод нейтронозахватной терапии, позволяющий уничтожать только раковых клеток без хирургического вмешательства. Во время нее в злокачественных опухолях накапливают определенный препарат, который затем облучают потоком нейтронов. Тот эффективно их захватывает, что приводит к необратимому разрушению раковых клеток

В единственном в России центре, где применяется этот метод, используют в терапии препарат гадолиния, одновременно подходящий и для диагностики, и для терапии. Присущий веществу контрастный эффект позволяет увидеть, как накапливается лекарство в образовании, индивидуально рассчитать его дозу и направить её непосредственно в опухоль. В планах исследователей — испытать препарат в форме наночастиц.

У большинства животных наблюдалось улучшение качества жизни, торможение или даже снижение роста опухоли, рассказал Каныгин. По его словам, центр принимает на лечение животных с онкологией, хозяева которых желают принять участие в исследовании.