Российский юрист прокомментировал опасения Илона Маска о том, что искусственный интеллект скоро станет неуправляемым

Российский юрист прокомментировал опасения Илона Маска о том, что искусственный интеллект скоро станет неуправляемымМогут быть серьёзные последствия
Профессор, доктор юридических наук, руководитель проекта «Интернет и право» Антон Серго прокомментировал вышедшее ранее письмо Илона Маска и ещё более тысячи специалистов в области искусственного интеллекта о необходимости срочно приостановить обучение более мощных, чем ChatGPT нейросетей.
Фото: Insider.com
Юрист подчеркнул, что Маск и другие подписанты опасаются, что ИИ, действительно, в какой-то момент может стать неуправляемым. И к чему это приведёт, никто не знает.
По словам Серго, сейчас растёт поколение, которое теряет навык самостоятельного мышления, всё больше доверяя по возможности решение всех задач «прообразам» искусственного интеллекта, будь то смартфоны или их аналоги. Это может приводить к серьёзным ошибкам, и то что люди всё больше склонны доверять ИИ, на самом деле большая проблема.
«При этом качество искусственного интеллекта мы пока на стадии его обучения не знаем, к чему это приведёт и чем может закончиться», — предположил профессор.
Кроме того, по мере роста технологий искусственного интеллекта многие люди рискуют остаться без работы, что может спровоцировать серьёзные социальные и экономические последствия.
Я предположу, что здесь связано это, с одной стороны, с неуправляемостью такого обучения. Мы же с вами понимаем, что обучение может иметь как положительный, так и отрицательный результаты. Так что можно, в принципе, и спортсмена из одного и того же человека сделать, и преступника.