Российский юрист прокомментировал опасения Илона Маска о том, что искусственный интеллект скоро станет неуправляемым

Юрист подчеркнул, что Маск и другие подписанты опасаются, что ИИ, действительно, в какой-то момент может стать неуправляемым. И к чему это приведёт, никто не знает.

По словам Серго, сейчас растёт поколение, которое теряет навык самостоятельного мышления, всё больше доверяя по возможности решение всех задач «прообразам» искусственного интеллекта, будь то смартфоны или их аналоги. Это может приводить к серьёзным ошибкам, и то что люди всё больше склонны доверять ИИ, на самом деле большая проблема.

«При этом качество искусственного интеллекта мы пока на стадии его обучения не знаем, к чему это приведёт и чем может закончиться», — предположил профессор.

Кроме того, по мере роста технологий искусственного интеллекта многие люди рискуют остаться без работы, что может спровоцировать серьёзные социальные и экономические последствия.