Российский заменитель MS Office — «Мой Офис» — вышел в домашней версии

В новый комплект «МойОфис для дома» вошли приложения для компьютеров и мобильных устройств. Главным нововведением стал настольный редактор презентаций, который позволяет создавать, редактировать и демонстрировать слайды и презентации. Также пользователи получили возможность редактировать PDF-файлы на мобильных устройствах, изменяя текст, добавляя изображения и копируя части документов.

В настольных редакторах появились продвинутые опции для работы с таблицами, поддержка форматов RTF и CSV, режим сравнения документов и расширенные возможности форматирования. Приложения можно использовать без подключения к интернету, а в мобильной версии добавлена функция трансляции документов по Wi-Fi, что удобно для презентаций на большом экране.

Пользователи могут выбрать лицензию для трёх (пакет «Персональный») или девяти (пакет «Совместный») устройств, решая, на каких девайсах — компьютере, ноутбуке, смартфоне или планшете, — использовать программы. В сети «М.Видео-Эльдорадо» доступна лицензия на одно устройство. Генеральный директор «МойОфис» Павел Калякин отметил, что новый продукт был создан с учётом обратной связи от пользователей и предназначен для всех категорий, от детей до студентов и самозанятых.