Российский зенитный комплекс впервые сбил ракету на гиперзвуковой скорости

Наука и технологии
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Российский зенитный комплекс впервые сбил ракету на гиперзвуковой скоростиУчения, на которых отрабатывались эти манёвры, прошли успешно.
На учениях по отработке противодействия ракетным атакам ЗРК С-400 «Триумф» отразил ракеты-мишени «Фаворит-РМ», летевшие на гиперзвуковой скорости.
Как отмечается, атака была отражена успешно, каждая цель была поражена двумя противоракетами. По неподтверждённым данным, учебные цели летели со скоростью 10 Махов, или 1 988.012 км\ч. Где проводились учения, не сообщается.
Напомним, имитационные комплексы Фаворит РМ имеют в своём составе пункт управления и пусковые установки с возможностью одновременного запуска 16 мишеней. Это необходимо для имитации массового ракетного или авиационного удара.