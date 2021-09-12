Российский зенитный комплекс впервые сбил ракету на гиперзвуковой скорости

Как отмечается, атака была отражена успешно, каждая цель была поражена двумя противоракетами. По неподтверждённым данным, учебные цели летели со скоростью 10 Махов, или 1 988.012 км\ч. Где проводились учения, не сообщается.

Напомним, имитационные комплексы Фаворит РМ имеют в своём составе пункт управления и пусковые установки с возможностью одновременного запуска 16 мишеней. Это необходимо для имитации массового ракетного или авиационного удара.