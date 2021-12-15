Российский ЗРК «Абакан» оказался быстрее в подготовке к бою, чем американский Patriot

Наука и технологии
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Российский ЗРК «Абакан» оказался быстрее в подготовке к бою, чем американский PatriotОн быстрее разворачивается даже с марша
Представитель российского концерна «Алмаз-Антей» Дмитрий Хрупало рассказал о превосходстве отечественного нестратегического ЗРК «Абакан» 98Р6Е в подготовке к бою по сравнению с американским противоракетным комплексом MIM-104 Patriot.
По словам Дмитрия Хрупало, «Абакан» можно подготовить к бою из развёрнутого состояния менее чем за три минуты, с марша нужно 15 минут. Комплексу Patriot для этой задачи нужно не менее 30 минут.
Хрупало также отметил, что «Абакан» усиливает и расширяет возможности частей ПВО любой страны, может отразить атаку баллистическими ракетами. Дальность поражения целей «Абаканом» составляет 45 км, максимальная высота — 25 км.
Источник: РИА Новости