Российский ЗРК «Абакан» оказался быстрее в подготовке к бою, чем американский Patriot

По словам Дмитрия Хрупало, «Абакан» можно подготовить к бою из развёрнутого состояния менее чем за три минуты, с марша нужно 15 минут. Комплексу Patriot для этой задачи нужно не менее 30 минут.

Хрупало также отметил, что «Абакан» усиливает и расширяет возможности частей ПВО любой страны, может отразить атаку баллистическими ракетами. Дальность поражения целей «Абаканом» составляет 45 км, максимальная высота — 25 км.