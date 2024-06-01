Российских айтишников отключили от Docker Hub

Сервис Docker Hub, используемый разработчиками, приостановил доступ для российских пользователей из-за законов США, блокируя IP-адреса, связанные с Крымом, вызвав проблемы по всей стране. Docker — это платформа для создания и управления контейнерами для приложений.

Павел Мясоедов из «IT-Резерв» считает, что блокировку можно обойти, используя альтернативные решения или VPN. Кроме того, хотя Docker Hub — популярный сервис, существуют аналогичные решения.

Кроме России, ограничения коснулись ещё нескольких стран из-за санкций США. Михаил Черешнев из Swordfish Security предупреждает о рисках безопасности при использовании недоверенных прокси-серверов, которые могут содержать вредоносное программное обеспечение или уязвимости, представляя угрозу для IT-компаний в России.