Российских боевых роботов «Маркер» усилят дронами-камикадзе

Российских боевых роботов «Маркер» усилят дронами-камикадзеВпервые эти дроны запустили именно с «Маркера»
Исполнительный директор компании-разработчика боевых роботов «Маркер», НПО «Андроидная техника», Евгений Дудоров рассказал, что роботов усилили ударными дронами-камикадзе «БАС-80».
Это дрон самолётного типа, имеющий вес порядка 1,7 кг без боевой части, а потенциальный объём боевой части — 600 граммов. Время пребывания беспилотника в воздухе составляет 18 минут, дальность полёта — до 30 км.
Как сообщается, на данный момент специалисты «Андроидной техники» отрабатывают технологии запуска дрона, управления и доставки до цели с высокой точностью.
Мы создали свой беспилотник самолётного типа, пока разработка имеет рабочее название «БАС-80». Сейчас этот дрон испытывается без боевой части, но, безусловно, он будет иметь ударную направленность. Изначально этот БПЛА создавался для оснащения «Маркера». Впервые мы его запустили с этой платформы. Речь идёт о дроне-камикадзе.