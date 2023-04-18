Российских боевых роботов «Маркер» усилят дронами-камикадзе

Это дрон самолётного типа, имеющий вес порядка 1,7 кг без боевой части, а потенциальный объём боевой части — 600 граммов. Время пребывания беспилотника в воздухе составляет 18 минут, дальность полёта — до 30 км.

Как сообщается, на данный момент специалисты «Андроидной техники» отрабатывают технологии запуска дрона, управления и доставки до цели с высокой точностью.