Российских чиновников начнут проверять на знания кибербезопасности

Как пишет «Российская газета», существует две версии этого портала — для чиновников и для граждан. Необходимость в таком ресурсе появилась в силу снижения возраста тех, кто чаще становится жертвой мошенников. По информации, в прошлом году самой доверчивой категорией населения были люди старше 60 лет, сейчас 35-40 лет.

«Работу по повышению киберграмотности Минцифры ведёт​​​, и на следующий год у нас, в частности, запланированы два мероприятия. Первое — это обучение чиновников, это портал самообучения и тестирования… Второе — это программа для широкого спектра населения, начиная от пяти лет, и среднее поколение, и старшее», — сообщил замглавы Минцифры Александр Шойтов.

По поводу чиновников отмечено, что они будут заниматься самообучением и проходить обязательное тестирование.