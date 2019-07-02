После этого данные KPI будут должны утвердить в Росимуществе. От выполнения новых критериев будут зависеть выплаты по итогам года: так, если топ-менеджер заимел долги по зарплатам, то тогда он рискует лишиться всей бонусной части своей заработной платы. Ключевым показателем новых KPI должно стать выполнение майских указов Владимира Владимировича Путина, в особенности за 2018 год. Один из самых важных пунктов этого указа — привлечение инвестиций.
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Российских чиновников накажут за невыполнение майских указов Путина
Ранее более 40 руководителей госкомпаний безнаказанно проигнорировали указы президента
Российское правительство решило пересмотреть ключевые показатели эффективности работы руководителей госкомпаний. По распоряжению Дмитрия Медведева, советы директоров абсолютно всех государственных компаний в ближайшее время должны будут разработать новый KPI для топ-менеджеров сроком на предстоящие три или более лет.
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