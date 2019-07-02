Российских чиновников накажут за невыполнение майских указов Путина

После этого данные KPI будут должны утвердить в Росимуществе. От выполнения новых критериев будут зависеть выплаты по итогам года: так, если топ-менеджер заимел долги по зарплатам, то тогда он рискует лишиться всей бонусной части своей заработной платы. Ключевым показателем новых KPI должно стать выполнение майских указов Владимира Владимировича Путина, в особенности за 2018 год. Один из самых важных пунктов этого указа — привлечение инвестиций.