Российских чиновников заставят покупать б/у электронику из-за санкций

Председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник предложил приравнять подержанную электронику к новой, чтобы государственные структуры могли приобретать такую технику без ограничений.

Данная инициатива вызвала интерес в Минцифре — там планируют обсудить предложение с отечественными IT-компаниями.

Под «подержанной электроникой» понимается техника, которая ранее использовалась, но прошла процедуру восстановления и была приведена к заводским настройкам. Перед продажей такие устройства будут проверяться на работоспособность и считаться новыми.

В настоящее время государственные структуры могут закупать только использованную технику, если это явно указано в контракте. Если инициатива Андрея Сытника будет одобрена, это позволит обойти ограничения существующего законодательства.