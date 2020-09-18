Российских хакеров обвинили в краже данных для разработки вакцины от коронавируса

Журналисты также отмечают, что директор Национального разведывательного центра королевства Пас Эстебан предупредила о том, что в последние месяцы увеличилось количество различных онлайн-атак. Наибольший рост наблюдался в период введения карантинных мер.

Источники El Pais утверждают, наибольшее количество кибератак на исследовательские центры Испании исходили из Китая, но при этом они также отметили, что три испанских центра, которые ведут работу над препаратом, не располагают сведениями о кибератаках.

Напомним, что еще в июле 2020 года представители Госдепартамента США заявляли, что хакеры, пытавшиеся получить данные о вакцине против COVID-19, спонсировались из Китая.