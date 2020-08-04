Российских хакеров обвинили во взломе личной почты британского экс-министра

Авторы издания рассказали, что взлом позволил хакерам заполучить секретные файлы, которые касаются торговых сделок США с Великобританией. Несмотря на то, что в издании обвинили во взломе именно российских хакеров - доказательств и подтверждений данного заявления авторы статьи не предоставили.

”Что меня шокирует, так это использование небезопасных личных учетных записей электронной почты для конфиденциальных, засекреченных правительственных дел. Это очень серьезное нарушение национальной безопасности и должно быть уголовным преступлением”, - поделился мнением с изданием бывший министр иностранных дел Крис Брайант.