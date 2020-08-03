Российских космонавтов начали готовить к сверхбыстрому полету на МКС

”Дмитрий Рогозин дал поручение РКК «Энергия» подготовить первый экипаж для полета по сверхбыстрой схеме к МКС, когда корабль совершает всего два витка по орбите до стыковки со станцией. Корпорация уже начала подготовку космонавтов”, - рассказал источник новостного агентства.

Судя все по тем же данным, новая схема отправки космонавтов на космическую станцию подразумевает, что добираться они будут всего за три часа, в то время как сейчас это делается как минимум за шесть часов.

Напомним, что чуть ранее, в апреле 2020 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже заявлял о рекордно быстром полете российского корабля к МКС. Тогда российская ракета сумела за девять минут вывести грузовик на орбиту, после чего еще через три часа он состыковался с МКС.