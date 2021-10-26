Российских космонавтов обучат выходу в космос с помощью системы виртуальной реальности

Система виртуальной реальности «Одиссей» предназначена для регулярных тренировок выхода личного состава в открытый космос и будет запущена уже в ноябре. Но, по словам главного инженера компании «Энергия» Дмитрия Ахмедова, в «Одиссее» пока не прорисован модуль «Наука», он появится в системе в марте 2022 года.

Система «Одиссей» впервые была представлена «Роскосмосом» на 72-м Международном астронавтическом конгрессе, проходящем в Объединённых Арабских Эмиратах с 25 по 29 октября под эгидой Международной федерации астронавтики.