Российских космонавтов обучат выходу в космос с помощью системы виртуальной реальности

Наука и технологии
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Российских космонавтов обучат выходу в космос с помощью системы виртуальной реальностиВ системе будет отрабатываться выход в космос разной сложности
Российские космонавты будут отрабатывать алгоритмы и навыки выхода в космос с помощью системы виртуальной реальности «Одиссей», разработанной предприятием «Энергия», входящим в структуру «Роскосмоса».
Система виртуальной реальности «Одиссей» предназначена для регулярных тренировок выхода личного состава в открытый космос и будет запущена уже в ноябре. Но, по словам главного инженера компании «Энергия» Дмитрия Ахмедова, в «Одиссее» пока не прорисован модуль «Наука», он появится в системе в марте 2022 года.
Система «Одиссей» впервые была представлена «Роскосмосом» на 72-м Международном астронавтическом конгрессе, проходящем в Объединённых Арабских Эмиратах с 25 по 29 октября под эгидой Международной федерации астронавтики.
Источник: ТАСС