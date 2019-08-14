Российских летчиков вооружат для войны насмерть после крушения истребителя

”В связи с сирийскими событиями вновь, как во времена Афганистана, актуальным стал вопрос о модернизации разгрузочного жилета для летчиков боевой авиации, размещения в нем сигнальных ракетниц, медицинских препаратов, питания и воды, гранат, пистолета и так далее. У вертолетчиков такие жилеты есть, но они не адаптированы к катапультированию из самолета на больших скоростях”, — рассказал генеральный директор и по совместительству главный конструктор Научно-производственного предприятия “Звезда” Сергей Поздняков.

Так, на данный момент предприятие адаптирует разгрузочный жилет и его содержимое на случай непредвиденных и критических условий при катапультировании из самолета.

Напомним, что в ноябре 2015 года российский Су-24 был сбит над сирийской территорией. После катапультирования пилот боевого самолета Олег Пешков был расстрелен боевиками с земли.