Российских лётчиков вооружат миниатюрными пистолетами-пулемётами, помещающимися в рюкзак

Сообщается, что в укладке новинка появится уже в ближайшее время. По крайней мере, это следует из слов представителей Минобороны России. Новое оружие станет частью экипировки лётчиков истребительной, штурмовой и бомбардировочной авиации.

Что интересно, по данным источников РИА Новости, ППК-20 будет размещаться в сложенном виде, без магазинов и навесного оборудования. Недостающие же части «навесят» в виде нательной нагрузки лётчиков.

Отметим, что 9 мм пистолет-пулемёт Калашникова ППК-20 получил своё название в честь Виктора Михайловича Калашникова.