Российских лётчиков вооружат миниатюрными пистолетами-пулемётами, помещающимися в рюкзак

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Российских лётчиков вооружат миниатюрными пистолетами-пулемётами, помещающимися в рюкзакСлучится это в ближайшее время
Спустя несколько недель после первой демонстрации, миниатюрный ППК-20 было решено передать на вооружение российских лётчиков. Отличительной особенностью оружия стал его размер — пистолет-пулемёт спокойно умещается в рюкзак пилота.
Сообщается, что в укладке новинка появится уже в ближайшее время. По крайней мере, это следует из слов представителей Минобороны России. Новое оружие станет частью экипировки лётчиков истребительной, штурмовой и бомбардировочной авиации.
Что интересно, по данным источников РИА Новости, ППК-20 будет размещаться в сложенном виде, без магазинов и навесного оборудования. Недостающие же части «навесят» в виде нательной нагрузки лётчиков.
Отметим, что 9 мм пистолет-пулемёт Калашникова ППК-20 получил своё название в честь Виктора Михайловича Калашникова.