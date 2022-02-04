Российских майнеров могут вынудить начать платить налоги

Вместе с тем, новый закон в сфере майнинга мог бы повлиять на проблему незаконного использования электроэнергии, считает Катырин. В связи с этим глава ТПП предложил обсудить такую инициативу, как введение лимитов на потребление электроэнергии. Но только лишь в том случае, когда это касается майнинга.

Стоит отметить, что в связи с популяризацией добычи криптовалюты, энергопотребление в некоторых регионах России увеличилось в 2,5 раза. Из-за того, что теневая добыча криптовалюты продолжает стремительно расти, создавая тем самым избыточную нагрузку на энергосистему, уже совсем скоро россияне могут столкнуться с массовыми перебоями снабжения электроэнергией.