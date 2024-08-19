Российских маркетологов отключат Hubspot в сентябре

Компания Hubspot, известная своими решениями для маркетологов, объявила о прекращении обслуживания клиентов из России. В рассылке, которую получили пользователи, сообщается, что с 12 сентября 2024 года все аккаунты из России будут отключены, а доступ к ним заблокирован.

Hubspot предупредил, что не только отключит аккаунты, но и приостановит поддержку приложений в российских версиях магазинов. Это означает, что пользователи и партнёры из России не смогут использовать услуги компании и получать помощь по вопросам, связанным с их продуктами.

Перед отключением пользователей, Hubspot советует подумать о переносе данных и контента. Для этого на сайте компании есть специальные рекомендации, а также можно обратиться за помощью к менеджерам или техподдержке.