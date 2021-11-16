Российских морпехов перевооружат сверхмощными АК-12

АК-12 разработан таким образом, что на него можно устанавливать любые приборы улучшения наблюдения, такие как лазерные целеуказатели, либо фонарики. Кроме того, для него доступен ряд других модификаций, среди которых может быть дополнительная передняя рукоять или подствольный гранатомет.



Владислав Шурыгин, военный эксперт, отметил, что новое оружие сначала получают самые боеспособные части — спецназовцы, десантники и морпехи. Ранние версии классического автомата Калашникова уступали американскими штурмовыми винтовками в точности, однако, как утверждает Владислав, об этом уже не может идти и речи, АК-12 составляет им достойную конкуренцию по этому параметру.



Отмечается, что эффективность ведения огня из «Суперкалашникова» стала вдвое больше в сравнении с базовым АК-74М. Также у автомата появилась возможность вести огонь фиксированными очередями по два выстрела.