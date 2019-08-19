Российских офисных работников заставят заняться физкультурой

Министерство здравоохранения России предложило работодателям организовывать для сотрудников так называемые физкульт-брейки. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на материалы программы «Укрепление здоровья работающих».
Речь идёт о перерывах для выполнения небольших комплексов упражнений прямо на рабочем месте.
Предполпгается, что такие перерывы помогают снимать стресс, снижают утомляемость и подходят в качестве профилактики производственного травматизма. Проводить такие разминки следует как минимум один раз в день. Разработать комплекс упражнений предприятия должны совместно со специалистами по физической активности.
В качестве рабочих названий для физкульт-брейков на производстве в ведомстве предложили такие варианты, как «Зарядка для офиса», «Офисная йога» и «Пилатес для офиса», а к качестве примера внедрения таких перерывов в Минздраве привели корпоративные программы «Северстали» и «Уралсиба».