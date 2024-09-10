Российских пользователей отключат от конструктора сайтов Wix

Облачный сервис для создания сайтов Wix объявил о том, что с 12 сентября доступ к его услугам будет ограничен для пользователей из России. Пресс-служба платформы сообщила, что все российские аккаунты будут заблокированы, а сайты, связанные с этими аккаунтами, будут сняты с публикации. Компания посоветовала резидентам России перенести свои домены к другим регистраторам или на другие хостинги.

В заявлении отмечается, что это решение связано с новыми антироссийскими санкциями, которые вступают в силу 12 сентября. Эти санкции, объявленные Минфином США в июне, запрещают предоставление ряда IT-услуг на территории России. Wix уточнил, что после этой даты пользователи не смогут получить доступ к своим аккаунтам или услугам платформы.

Wix — это популярная облачная платформа, позволяющая легко создавать сайты и их мобильные версии. По данным компании, у неё около 250 миллионов пользователей по всему миру, включая 190 стран.