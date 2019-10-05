Российских пользователей Telegram посадили на 6 лет за переписку с призывами свергнуть власть

Известно, что суд приговорил 19-летнего Яна Сидорова к 6,5 годам колонии строгого режима, 22-летнего Владислава Мордасова - к 6,7 годам, а 20-летнему Вячеславу Шашмину вменили 3 года условно. Следствие утверждает, что главный фигурант Мордасов является создателем Telegram чата “Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону”, тогда как Сидоров выступает в роли администратора чата. Всего в данном чате находилось порядка 200 пользователей, которые хотели устроить “силовую акцию”. Так, 5 ноября 2017 года Мордасов и Сидоров пришли на площадь, находящуюся у здания областного правительства с плакатами “Верните землю ростовским погорельцам” и “Правительство в отставку”.

Сообщается, что адвокаты подсудимых настаивают на нарушении в экспертизах показаний молодых людей, от которых в последующем те отказались. Фигуранты дела рассказали, что к ним было применено физическое насилие для дачи признательных показаний.