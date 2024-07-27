Российских поставщиков электроники обяжут устанавливать «Яндекс браузер»

В 2025 году на всех смартфонах, планшетах, компьютерах и Smart TV в России должны будут предустанавливаться определённые программы, включая браузер «Яндекс». Этот браузер будет предлагаться как «Яндекс.Браузер с Алисой», «Яндекс.Браузер с нейросетями» или «Yandex.Browser».

Список обязательных приложений формируется Минцифры, начиная с апреля 2021 года, по закону о предустановке отечественного ПО. В него попадают только самые популярные программы с аудиторией не меньше 500 тысяч пользователей, за исключением некоторых типов приложений.

Кроме того, депутаты предложили законопроект, который запретит продажу мобильных устройств в России без предустановленного магазина RuStore от VK. Эта мера в первую очередь направлена на Apple, и за нарушение грозят серьёзные штрафы.