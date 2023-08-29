Российских продавцов смартфонов обяжут устанавливать RuStore

Все устройства, продаваемые в России, теперь должны иметь заранее установленный магазин приложений RuStore, даже если разработчик операционной системы против этого. Такое решение было принято правительством для предотвращения уклонения от установки RuStore. Производители также обязаны обновлять это приложение автоматически и сохранять его при сбросе устройства к заводским настройкам.

С целью облегчить использование, правительство также планирует сделать «версию предварительно установленного единого магазина приложений» бесплатной.

Магазин RuStore был создан в ответ на санкции, вызванные событиями в Украине, и был разработан ВКонтакте с поддержкой Минцифры. Он является альтернативой Google Play для устройств на Android. На данный момент в магазине доступно более 6000 приложений, включая популярные как в России, так и за рубежом, такие как TikTok, Opera Mini и Skype Lite. Аудитория магазина за время его существования выросла до 10 миллионов человек, и разработчики планируют его расширение на телевизоры и другие устройства.