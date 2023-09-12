Российских программистов обяжут пройти сертификацию

Российские IT-компании готовятся подписать документ о создании единой системы сертификации для IT-специалистов, которые работают с российским программным обеспечением. Это делается с целью увеличения спроса на обучение в учебных центрах. В настоящее время правительство обсуждает возможность создания национальной системы сертификации IT-специалистов, но на рынке пока нет единых подходов.

Российские IT-компании, а также ассоциации и инновационные центры, такие как «Сколково» и «Иннополис», обсуждают возможность создания единой системы сертификации для IT-специалистов, работающих с российским программным обеспечением. По данным источника, на 14 сентября запланировано подписание меморандума о сотрудничестве между компаниями по созданию общих методик и подходов к сертификации таких специалистов.

Ранее российские IT-специалисты могли получать сертификацию для работы с зарубежными программными продуктами, но с началом конфликта на Украине такая практика ограничилась. Эти сертификаты были востребованы при трудоустройстве и использовании ПО заказчиков. Теперь рынок стремится к созданию единой системы сертификации для специалистов, работающих с российскими разработками.

Учебные центры и крупные интеграторы обсуждают вопросы сертификации IT-специалистов уже с начала 2023 года. Один из вариантов обсуждаемых инициатив — введение обязательных требований для госслужащих по сертификации знаний российских офисных пакетов и операционных систем. Однако пока нет общего согласия на этот счёт, и многие считают, что сертификация должна быть более обоснованной и признанной всеми игроками на рынке.

Введение обязательных требований по сертификации IT-специалистов может быть полезным для учебных центров, но вызывает сомнения у разработчиков программного обеспечения, так как ситуация на рынке по-прежнему изменчива и разнообразна.