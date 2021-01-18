Российских производителей военной техники обвинили в выпуске «ненужной» гражданской продукции

На невостребованность подобных изделий указал действительный госсоветник 3-го класса, бывший глава ПАО «Ильюшин» Алексей Рогозин, сообщает РИА Новости. Именно он, в рамках материала для журнала «Арсенал отечества», заявил, что большинств существующих проектов не рассчитана на создание новых производств. Вместо этого они лишь пытаются дозагрузить военные линии выпуском схожей гражданской продукции.

Также эксперт отметил, что это приводит к ситуации, когда предприятия действуют исходя из принципа «можем сделать, поэтому сделаем, а потом попробуем продать». В результате ограниченные ресурсы тратятся на создание того, на что нет достаточного спроса.