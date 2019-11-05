Российских работодателей обяжут оплачивать работникам занятия в тренажерном зале

Так, налоговый вычет на фитнес-услуги позволит вернуть до 15,6 тыс рублей, которые россиянин потратил на абонемент в фитнес-клуб. Деньги будут браться из 13% НДФЛ, который в свою очередь на регулярной основе выплачивает работодатель. Также из налогового вычета можно будет оплатить проведение спортивных мероприятий и покупку инвентаря.

Также ближе к концу года налогоплательщики будут иметь возможность подать декларацию. Сделать это можно как самостоятельно, так и воспользовавшись помощью работодателя. Единственным условием является наличие купленного в течение календарного года абонемента в спортивный зал.