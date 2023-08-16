Российских раненных солдат будут искать при помощи специальных маячков

Эту инновационную разработку продемонстрировали на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023». Системе также можно найти применение и в гражданской сфере, например, для поиска потерявшихся беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Особенностью разработки является то, что её функции остаются невидимыми для противника. Маячки распознают сигналы поискового прибора через внутренний радиоканал.

Поиск раненых солдат осуществляется с помощью специального прибора с антенной. В условиях обстрела поиск можно организовать с помощью беспилотника, на который крепят ретранслятор прибора и маяк для отслеживания дрона.

Система уже прошла тестирование в лесной местности и готовится к испытаниям на военном полигоне.