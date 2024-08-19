Российских разработчиков ПО на iOS отключили от рекламы в App Store

Компания Apple уведомила разработчиков из России о блокировке их аккаунтов через электронное письмо, сославшись на 13-й пункт условий обслуживания ASA. Хотя официально причина не указана, многие считают, что это связано с регистрацией аккаунтов в России. Об этом сообщил автор Telegram-канала iOS Dev, который отметил, что проблема касается всех разработчиков из России.

Вопрос выплат за продажи приложений для разработчиков из России и Беларуси остаётся нерешённым. Также пока неясно, как отключение Apple Search Ads (ASA) повлияет на продвижение их приложений в App Store. Разработчики беспокоятся о дальнейшей судьбе своих приложений и возможных изменениях в политике выплат.

Виктор Грушевский, разработчик, поделился в соцсетях, что получил аналогичное уведомление от Apple. Он пояснил, что основная причина блокировки — страна регистрации аккаунта. Apple Search Ads — это платформа, с помощью которой приложения продвигаются в поиске App Store, и по статистике Apple, 70% пользователей находят и скачивают приложения именно через поиск.