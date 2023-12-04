Российских разработчиков «железа» наградят за создание отечественных ЖК-матриц

В попытке признать электронику отечественной, Минпромторг планирует внести изменения в балльную систему, добавив в неё производство и корпусирование жидкокристаллических матриц, произведённых в России. Это изменение предоставит производителям до 60 баллов, что может стать решающим фактором для включения их продукции в реестр отечественной электроники.

По предложенному проекту, использование отечественных жидкокристаллических матриц в мониторах прибавит 40 баллов, а сборка ЖК-панелей и корпусирование ЖК-матрицы ещё 20 баллов. Однако, эксперты высказывают сомнения относительно практической реализации этой идеи, утверждая, что создание производства таких матриц в России требует значительных инвестиций, времени и технологических ресурсов.

Тем не менее, ведомство продвигает идею, что существующие производители в России уже освоили некоторые технологии, и на освоение производства матриц им потребуется от 6 до 12 месяцев. В то время как представители отрасли подчёркивают сложность и стоимость этого процесса, и настаивают на необходимости государственной поддержки и тщательного анализа экономической целесообразности перед введением подобных изменений в балльную систему.