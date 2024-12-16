Российских роботов-курьеров застрахуют от ударов молнией

В России запустили пилотный проект по страхованию роботов-доставщиков, которые занимаются перевозкой товаров, включая посылки и еду из ресторанов. Страховые полисы покрывают риски, связанные с непредвиденными ситуациями, такими как повреждения от пожара или молнии, а также механические поломки, которые могут возникнуть в процессе выполнения заказов. Помимо этого, полис действует в случае повреждений устройства из-за действий третьих лиц.

На первом этапе пилотного проекта застраховано десять роботов, а страховка будет действовать в течение года. Генеральный директор «Т-Страхования» Иван Мироненко подчеркнул, что запуск проекта — это важный шаг к формированию базы для дальнейшего страхования роботов в логистике. Он добавил, что рынок автономных технологий в логистике продолжает расти, что открывает большие перспективы для подобных страховок.

Эксперты считают, что рынок страхования для автономных транспортных средств имеет огромный потенциал. Президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев отметил, что идея автономных доставщиков уже активно развивается как в России, так и за рубежом. По его словам, такая инициатива поможет открыть новые направления для страховок и станет важной частью развития рынка.