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Российских школьников будут учить управлять беспилотниками на специально созданной модели «Орлёнок»Возможно, в будущем часть из них станут настоящими профессионалами отрасли
Прямо сейчас в России ведётся разработка совершенно нового беспилотного летательного аппарата (БПЛА), выполненного по самолётному типу «Орлёнок».
Сообщается, что основной целью создания девайса является обучение и отработка школьниками навыков управления беспилотниками. Аппарат уже задействован в программе чемпионата «Молодые профессионалы» в качестве базовой машины.
Это уже в определенной степени «стандарт» для пилотов. Мы предложили использовать нашу разработку в образовательной программе Российской Федерации, чтобы школьники отрабатывали на «Орлёнке» навыки управления беспилотниками.
Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области
Отметим, что в ближайшее время в ИТ-парке на Сахалине планируется создать Центр беспилотных технологий. Помимо всего прочего, нн займётся решением задач оперативного мониторинга в интересах органов исполнительной власти региона, а также продвигать развитие БПЛА.