Российских школьников будут учить управлять беспилотниками на специально созданной модели «Орлёнок»

Отметим, что в ближайшее время в ИТ-парке на Сахалине планируется создать Центр беспилотных технологий. Помимо всего прочего, нн займётся решением задач оперативного мониторинга в интересах органов исполнительной власти региона, а также продвигать развитие БПЛА.