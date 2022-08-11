Наука и технологии
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Российских школьников будут учить управлять беспилотниками на специально созданной модели «Орлёнок»

Возможно, в будущем часть из них станут настоящими профессионалами отрасли
Прямо сейчас в России ведётся разработка совершенно нового беспилотного летательного аппарата (БПЛА), выполненного по самолётному типу «Орлёнок».
Российских школьников будут учить управлять беспилотниками на специально созданной модели «Орлёнок»

Сообщается, что основной целью создания девайса является обучение и отработка школьниками навыков управления беспилотниками. Аппарат уже задействован в программе чемпионата «Молодые профессионалы» в качестве базовой машины.

Это уже в определенной степени «стандарт» для пилотов. Мы предложили использовать нашу разработку в образовательной программе Российской Федерации, чтобы школьники отрабатывали на «Орлёнке» навыки управления беспилотниками.

Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области

Отметим, что в ближайшее время в ИТ-парке на Сахалине планируется создать Центр беспилотных технологий. Помимо всего прочего, нн займётся решением задач оперативного мониторинга в интересах органов исполнительной власти региона, а также продвигать развитие БПЛА.

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