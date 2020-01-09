Российских школьников на уроках ОБЖ обучат пользоваться интернетом

При этом в самом ведомстве уже успели заявить, что по итогам прохождения данного курса дети смогут приводить примеры информационных и компьютерных рисков, благодаря чему у них будет возможность также и противостоять угрозам в сети. В числе подобных угроз называются кибербуллинг, а также общение с маньяками и педофилами.

”В период с января по декабрь 2019 года наши специалисты зафиксировали 638 эпизодов кибербуллинга, которые получили широкий общественный резонанс”, — рассказала глава комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.