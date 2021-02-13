Российских школьников проверят на наличие генов преступников

Об этом сообщает издание «Комсомольская правда». Так, у учеников с пятого по 11 класс, в рамках проекта, будут выявлять наличие трех генов, ответственных за творчество, агрессию и интеллект. По словам ученых, дети, у которых ярко выражен ген агрессии смогут добиться успехов в спорте. В то же время, если не отдать ребенка в соответствующую секцию, есть вероятность того, что он свяжет свою жизнь с преступной деятельностью.

Для того, чтобы школьнику стать участником проекта - что, к слову, добровольно - родителям необходимо заплатить 1800 рублей.