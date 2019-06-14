Российских силовиков выпустили в Турцию и Таиланд

Сотрудники МВД России снова могут проводить отпуска в Турции и Таиланде. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ».

Соответствующее распоряжение издал глава МВД Владимир Колокольцев. Распоряжение частично отменяет запрет, введённый в 2014 году. Тогда МИД составил список из 116 стран, не рекомендованных для турпоездок сотрудникам силовых структур.

В эти страны полицейские и сотрудники других силовых ведомств могли попасть только с разрешения специальной комиссии. В 2018 году ограничения ослабили, разрешив сотрудникам МВД выезд в 13 зарубежных странах, включая Белоруссию, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Киргизию.