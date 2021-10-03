Российских солдат оснастят экзоскелетами и беспилотниками

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Российских солдат оснастят экзоскелетами и беспилотникамиОни будут очень уместны в войнах будущего
В сети появилась информация о планах по обновлению экипировки российских солдат. В рамках него, например, ожидается интеграция новых элементов боевого оснащения.
К таковым планируется отнести специальную подсистему, включающую в себя экзоскелет и беспилотные аппараты. Поделился свежей информацией главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, пишет «Красная звезда».
В 2019 году начался комплекс работ «Сотник», где проектируются новые образцы стрелкового оружия, средства ближнего боя и средства индивидуальной бронезащиты. Олег Салюков Главнокомандующий Сухопутными войсками России
По словам военного чиновника, в текущем году отечественные специалисты провели работу по включению в состав перспективной экипировки специальной подсистемы. Помимо дронов и экзоскелетов, в неё также вошли и робототехнические комплексы.