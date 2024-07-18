Российских строителей обучат на отечественном ПО

Российских строителей обучат на отечественном ПОСтудентам строительных вузов запретят использовать иностранные программы
Минцифры РФ поддержало инициативу ассоциации НОТИМ по использованию российского программного обеспечения при обучении на строительных специальностях. Ассоциация считает, что студенты должны учиться работать только с отечественными программами, чтобы быть готовыми к трудоустройству. НОТИМ была создана ведущими российскими застройщиками, разработчиками ПО для ТИМ и крупнейшими производителями строительных материалов при поддержке Минстроя.
Представитель Минцифры отметил, что в реестре есть более 300 российских продуктов, которые можно использовать для образовательного процесса и автоматизации производственных и управленческих процессов. НОТИМ направила письмо с этой инициативой вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и в Минстрой. По словам президента НОТИМ Михаила Викторова, многие московские учебные заведения уже перешли на российский софт, но в регионах студенты все ещё работают с западными программами.
Исполнительный директор ассоциации «Отечественный софт» Ренат Лашин сообщил, что учебные заведения, которые ещё не перешли на отечественные решения, используют продукты Autodesk. Вместо них можно применять «Компас-график» от компании «Аскон», NanoCAD от «Нанософт» и другие. Колледжи, по его словам, уже почти полностью перешли на российское инженерное ПО в учебном процессе.