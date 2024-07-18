Российских строителей обучат на отечественном ПО

Минцифры РФ поддержало инициативу ассоциации НОТИМ по использованию российского программного обеспечения при обучении на строительных специальностях. Ассоциация считает, что студенты должны учиться работать только с отечественными программами, чтобы быть готовыми к трудоустройству. НОТИМ была создана ведущими российскими застройщиками, разработчиками ПО для ТИМ и крупнейшими производителями строительных материалов при поддержке Минстроя.

Представитель Минцифры отметил, что в реестре есть более 300 российских продуктов, которые можно использовать для образовательного процесса и автоматизации производственных и управленческих процессов. НОТИМ направила письмо с этой инициативой вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и в Минстрой. По словам президента НОТИМ Михаила Викторова, многие московские учебные заведения уже перешли на российский софт, но в регионах студенты все ещё работают с западными программами.

Исполнительный директор ассоциации «Отечественный софт» Ренат Лашин сообщил, что учебные заведения, которые ещё не перешли на отечественные решения, используют продукты Autodesk. Вместо них можно применять «Компас-график» от компании «Аскон», NanoCAD от «Нанософт» и другие. Колледжи, по его словам, уже почти полностью перешли на российское инженерное ПО в учебном процессе.