Российских студентов отчислят за отказ платить за обучение после отмены занятий в пандемию

Российских студентов отчислят за отказ платить за обучение после отмены занятий в пандемиюИ за лайк под комментарием несогласного с такой ситуацией
В официальном Instagram частного ВУЗа появился пост с требованием оплатить обучение, несмотря на то, что учебное заведение не будет проводить занятия в предстоящие нерабочие дни. Один из пользователей прокомментировал, что занятия не проводятся должным образом и переносятся. Поэтому комментатор задал вопрос, за что студенты платят в таком случае и предложил ввести «каникулы по оплате обучения». Ещё несколько студентов лайкнули этот комментарий. Отмечается, что за 15-месячный курс со студентов просят 352 тысячи рублей.
По словам одной из студенток этого учебного заведения, буквально через 5 минут все, кто лайкнул комментарий, получили одинаковые сообщения от администратора аккаунта учебного заведения. Как оказалось, студентки отчислены за лайк. В сообщениях шла речь о том, что мерзко поддерживать отвратительные комментарии от инкогнито и что теперь уже бывшие студентки не смогут больше учиться в этом заведении.
На все попытки связаться девушки получают отказ и нежелание говорить со стороны руководства частного ВУЗа, вход в учебное здание им также заблокирован. Теперь, по словам одной из отчисленных студенток, она намерена добиться полного возврата денег и распространения информации о произошедшем. «Я хочу возврата денег и распространения информации о том, что студентов отчислили за лайк», — рассказала студентка.