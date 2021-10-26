Российских студентов отчислят за отказ платить за обучение после отмены занятий в пандемию

В официальном Instagram частного ВУЗа появился пост с требованием оплатить обучение, несмотря на то, что учебное заведение не будет проводить занятия в предстоящие нерабочие дни. Один из пользователей прокомментировал, что занятия не проводятся должным образом и переносятся. Поэтому комментатор задал вопрос, за что студенты платят в таком случае и предложил ввести «каникулы по оплате обучения». Ещё несколько студентов лайкнули этот комментарий. Отмечается, что за 15-месячный курс со студентов просят 352 тысячи рублей.