Российских учёных привлекут к оценке статей в российской Википедии

Российская академия наук (РАН) и интернет-энциклопедия «Рувики» заключили соглашение о совместной работе. Согласно этому соглашению, учёные и эксперты из РАН будут помогать проверять и оценивать статьи, которые публикуются на портале «Рувики». По началу, они будут фокусироваться на статьях, связанных с историей и физикой. Планируется, что до конца текущего года они пройдут рецензирование более чем 2 500 статей.

Соглашение было официально подписано 7 сентября текущего года и представляет собой шаг к сотрудничеству между РАН и «Рувики». Президент РАН, Геннадий Красников, и генеральный директор проекта «Рувики», Владимир Медейко, приняли участие в церемонии подписания. Это сотрудничество будет способствовать более качественной и проверенной информации на интернет-платформе «Рувики».