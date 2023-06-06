Российских водителей начнут наказывать за «лекарственное опьянение»Закроется ещё одна юридическая уловка
Водителям, принимающим определённые лекарства, грозит наказание согласно поправкам, которые были одобрены Правительственной комиссией по законопроектной деятельности.
Речь идёт о препаратах, которые по своей сути не являются наркотиками, но ухудшают реакцию человека.
Предлагаемые поправки в КоАП РФ призваны закрыть существующий правовой пробел. Новые правила позволят привлекать к ответственности водителей, находящихся в состоянии лекарственного опьянения.
В настоящее время действующие нормы не предусматривают ответственности для водителей, которые употребляют лекарства, не являющиеся наркотическими или психотропными, но способными ухудшать внимание и реакцию.
Предложенные поправки также предусматривают добавление раздела в порядок медицинского освидетельствования, который регламентирует процедуру определения факта употребления подобных лекарств.
Напомним, что чуть ранее Верховный суд Российской Федерации пояснил, что законодательство о дорожном движении запрещает водителям управлять транспортными средствами в состоянии опьянения любого вида, независимо от причины такого опьянения, включая употребление разрешённых к применению лекарств.