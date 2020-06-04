Российских военных медиков будут обучать борьбе с коронавирусом

Так, в пресс-службе Южного военного округа сообщили о том, что в медицинской службе мотострелкового соединения начали перенимать дагестанский опыт оказания помощи больным коронавирусной инфекцией для обучения военных медиков. ”Опыт военнослужащих мобильного медицинского госпиталя соединения, полученный в ходе борьбы с инфекцией в Дагестане, позволил наладить системную работу по обучению военнослужащих противодействию коронавирусной инфекции в пункте постоянной дислокации в Ставропольском крае”, - отмечается в официальном сообщении. Кроме того, по словам начальника медицинской службы мотострелкового соединения Абдулмагомеда Магомедова, специалистами была оперативно построено функционирование госпиталя по борьбе с болезнями, вызванными вирусами.

Напомним, что на сегодняшний день в России зафиксировано 441 108 зараженных коронавирусной инфекцией. За последние сутки число инфицированных выросло на 8 831 человек.