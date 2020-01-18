Российских военных оснастили машинами связи с дронам

Сообщается, что машины разработаны на транспортной базе Ford Transit, благодаря чему они наделены грузоподъемностью до 3,5 тонн. Кроме того, в качестве преимуществ данной базы отмечают повышенную мощность электрогенератора. Кузов аппаратной оборудован тремя рабочими местами, в которых разместили не только ноутбуки, но и печатающие устройства с разнообразными функциями, телефоны и видеотелефоны, за счет чего военные смогут проводить видеоконференции, скорость которых достигает одного гигабита в секунду.

Внешне машина оборудована четырьмя панорамными камерами, за счет чего обеспечивается отсутствие слепых зон. Кроме того, в моменты фиксирования подозрительных объектов предусмотрена дополнительная вращающаяся камера с 30-кратным зумом. Также машина оснащена профессиональным квадрокоптером, которые регулируется оператором.