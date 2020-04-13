Российских военных оснастили модернизированными танками Т-90М "Прорыв"

Боевые машины были отправлены в Таманскую мотострелковую дивизию. В качестве одной из главных особенностей “Прорыва” генерал назвал возможность обмениваться данными с другими машинами, причем делать это в режиме реального времени.

”Это принципиально новые машины, они получили новую башню, более мощный двигатель”, — рассказал Кисель, добавив, что Т-90М “Прорыв” также оснащены и новым многоканальным прицелом. Благодаря ему танки смогут применять свое вооружение абсолютно в любое время суток.

Напомним, что еще в начале марта велись разговоры о том, что российские военные впервые продемонстрируют работу Т-90М “Прорыв” 9 мая в рамках парада Победы на Красной площади в Москве.