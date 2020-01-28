Российских военных оснастят "умными" браслетами

По словам главы компании “Аргус-Спектр”, которая, к слову, и является разработчиком и производителем данной носимой электроники, военные, получившие модели, уже сообщили о положительном опыте использования нового гаджета. Отмечается, что устройство помогает в своевременном оповещении о различных происшествиях.

“Если вдруг солдат потерял сознание, то через минуту сигнал о том, что он находится без сознания, поступит на центральный пункт и может поступить на такие же браслеты другим караульным. Также браслет работает как пейджер. Можно отправить какую-то информацию, которая будет воспроизведена на экране браслета. Есть электронный компас, например, предназначенный для Крайнего Севера или местности без ориентира”, - поделился генеральный директор компании производителя браслетов Сергей Левчук.