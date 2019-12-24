Российских военных вооружили новейшим ракетным комплексом С-350

”Техника при передаче выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей”, — говорится в официальном сообщении “Алмаз-Антея”.

Напомним, что по сути С-350 “Витязь” — это новейший зенитный ракетный комплекс средней дальности, задачей которого в первую очередь является уничтожение аэродинамических и баллистических целей. По словам специалистов, именно С-350 должен обеспечить российским войскам максимально возможную защиту от совершенно разных типов угроз, в числе которых особое место занимают современные крылатые ракет и даже самые незаметные боевые самолеты.