Наука и технологии
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Российских военных вооружили новейшим ракетным комплексом С-350
Церемония передачи состоялась еще 22 декабря
В сети появилась информация о том, что концерн “Алмаз-Антей” поставил российскому Минобороны первую партию новейшего ракетного комплекса средней дальности С-350 “Витязь”, при этом официальная церемония передачи была проведена еще 22 декабря на полигоне Капустин Яр.
”Техника при передаче выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей”, — говорится в официальном сообщении “Алмаз-Антея”.
Напомним, что по сути С-350 “Витязь” — это новейший зенитный ракетный комплекс средней дальности, задачей которого в первую очередь является уничтожение аэродинамических и баллистических целей. По словам специалистов, именно С-350 должен обеспечить российским войскам максимально возможную защиту от совершенно разных типов угроз, в числе которых особое место занимают современные крылатые ракет и даже самые незаметные боевые самолеты.