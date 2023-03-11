Российским банкам разрешат отменять уже завершённые клиентом денежные переводы

Главная цель предлагаемого закона — защитить клиентов от переводов денег мошенникам. И если банк заподозрит подобное, сможет по своему усмотрению приостановить перевод денег на два дня. Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших заседаний Госдумы.

«Как правило, за два дня клиент осознает, что деньги перечисляют мошеннику», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.