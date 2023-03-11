Российским банкам разрешат отменять уже завершённые клиентом денежные переводы

00:00, 11 марта 2023
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Российским банкам разрешат отменять уже завершённые клиентом денежные переводыДля защиты от мошенников
Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому банки смогут отменять одобренные клиентом и уже завершённые денежные переводы.
Фото: Wise.com
Главная цель предлагаемого закона — защитить клиентов от переводов денег мошенникам. И если банк заподозрит подобное, сможет по своему усмотрению приостановить перевод денег на два дня. Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших заседаний Госдумы.
«Как правило, за два дня клиент осознает, что деньги перечисляют мошеннику», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Источник:Парламентская газета
Автор:Андрей КадуковТеги: