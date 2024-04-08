Российским банкам разрешили использовать электронную подпись со всеми клиентами

Банки в России рассматривают новый способ идентификации клиентов через приложение «Госключ». Это решение было предложено членами комитета Госдумы по финансовому рынку. Системно значимые банки должны будут предоставить удалённое обслуживание новых клиентов с использованием биометрической идентификации как в мобильном приложении, так и в интернет-банке. Остальные банки смогут выбрать один из этих каналов.

Правительство предложило внести изменения в процесс удалённого обслуживания банков для физических лиц. Это предложение будет реализовано через доработку законопроекта. Депутаты Государственной Думы поддерживают расширение идентификационных возможностей и предлагают дополнить законопроект. Согласно предложению, клиенты смогут подписывать документы с использованием приложения «Госключ», если банк идентифицирует их личность при личном обращении.

Приложение «Госключ» предоставляет возможность бесплатно получить электронную подпись, необходимую для подписания документов. Это удобно и быстро, так как процесс регистрации происходит онлайн. Пользователи могут оформить как усиленную неквалифицированную электронную подпись, так и усиленную квалифицированную электронную подпись, при условии наличия биометрического загранпаспорта нового поколения.