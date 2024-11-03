Российским блогерам открыли доступ к регистрации в реестре на «Госуслугах»

На «Госуслугах» появилась форма для добровольной подачи данных, чтобы попасть в реестр каналов и страниц с аудиторией более 10 тысяч подписчиков. Это нововведение призвано сделать рынок рекламы в соцсетях прозрачнее и защитить пользователей от мошенников. Теперь владельцы популярных страниц могут зарегистрироваться, чтобы их ресурс получил специальную маркировку.

При регистрации блогерам нужно указать контактные данные, такие как ФИО, номер телефона и ссылку на страницу. Эти данные будут храниться в зашифрованном виде. После проверки владельцам канала присваивается уникальный номер, который необходимо разместить в описании страницы или в закреплённом сообщении, — это подтвердит, что ресурс принадлежит автору заявки и имеет право размещать рекламу. Отсутствие маркировки означает запрет на рекламную деятельность, сбор пожертвований и репосты его материалов.

Зарегистрироваться могут как граждане России, так и иностранцы, в том числе юридические лица и ИП. Решение по заявке принимается в течение десяти дней, и результат отображается в личном кабинете на «Госуслугах». Если страница не включена в реестр до 1 января 2025 года, она теряет право на размещение рекламы, а другим ресурсам запрещается репостить её сообщения.