Российским девятиклассникам открыли курсы профессиональной подготовки на программистов

В этом году в Москве высокотехнологичные ИТ-классы откроются в 35 школах. Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.

Их выбирали таким образом, чтобы изучать информационные технологии могли дети из разных районов города. В связи с большим интересом учащихся формируется новый список школ — кандидатов на вступление в проект «ИТ-класс в московской школе».

Для того, чтобы быть зачисленными в ИТ-класс, ребятам нужно принять участие в тестировании. Онлайн-тестирование прошло сегодня, 26 августа.

Партнерами проекта «ИТ-класс в московской школе» — ведущие отечественные ИТ-компании. Также в нем участвуют Национальный исследовательский институт «Высшая школа экономики», Технический университет имени Н.Э. Баумана, Московский физико-технический институт, Московский политехнический университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики.