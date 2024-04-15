Российским компаниям облегчат сертификацию программ

Опубликовано 15 апреля 2024, 19:56
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Российским компаниям облегчат сертификацию программПосле программных обновлений
До конца 2024 года ФСТЭК упростит процесс сертификации отечественного ПО
ФСТЭК планирует изменить процесс сертификации программного обеспечения до конца 2024 года. Разработчики смогут обновлять ранее аттестованные продукты без повторной сертификации. Эти изменения обсуждает технический комитет по стандартизации «Защита информации» при ФСТЭК.
Суть изменений заключается в том, что теперь ФСТЭК будет аттестовывать процесс разработки, а не готовый продукт. Это позволит ускорить цифровизацию и использовать формальное подтверждение безопасности.
Процесс сертификации обычно занимает много времени, что может замедлить разработку и внедрение новых технологий. Однако новые правила должны помочь упростить этот процесс и сделать его более эффективным.
Источник:cnews.ru
Автор:Николай Шелофастов