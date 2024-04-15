Российским компаниям облегчат сертификацию программ

ФСТЭК планирует изменить процесс сертификации программного обеспечения до конца 2024 года. Разработчики смогут обновлять ранее аттестованные продукты без повторной сертификации. Эти изменения обсуждает технический комитет по стандартизации «Защита информации» при ФСТЭК.

Суть изменений заключается в том, что теперь ФСТЭК будет аттестовывать процесс разработки, а не готовый продукт. Это позволит ускорить цифровизацию и использовать формальное подтверждение безопасности.

Процесс сертификации обычно занимает много времени, что может замедлить разработку и внедрение новых технологий. Однако новые правила должны помочь упростить этот процесс и сделать его более эффективным.